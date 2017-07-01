Кубок конфедераций может быть расширен до 48 команд

Автор: Никита Пронин 0

Джанни Инфантино

Кубок конфедераций в ближайшем будущем может быть расширен до 48 команд. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Будущее Кубка конфедераций – это финал, который пройдет завтра. Что будет дальше – посмотрим. После турнира, как обычно, мы проанализируем его итоги. Как вы помните, по итогам последнего чемпионата мира было принято решение даже увеличить число участников. Кто знает, может мы увеличим число участников и Кубка конфедераций до 48-ми команд. А может и нет…», — заявил Инфантино.

В воскресенье 2 июля пройдет финал, в котором встретятся сборные Германии и Чили. В матче за третье место будут соперничать Португалия и Мексика. Финал пройдет в Санкт-Петербурге, а матч за бронзу примет «Открытие Арена».

Фото: Global Look Press
Источник: Советский Спорт

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