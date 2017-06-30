Федор Кудряшов отправился в Стамбул

Автор: Никита Пронин 0

Федор Кудряшов

Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов улетел в Стамбул. Сообщается, что игроком интересуется «Бешикташ» и несколько других турецких клубов.

В своем аккаунте в Инстаграме Федор Кудряшов опубликовал фото билета в столицу Турции. Как сообщают СМИ, несколько клубов проявляют интерес к российскому защитнику, в том числе и «Бешикташ». Трансферная стоимость Кудряшова оценивается в 2 миллиона евро.

Но стоит напомнить, что Кудряшов еще может стать игроком «Рубина», в который совсем недавно вернулся Курбан Бердыев.

Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс

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