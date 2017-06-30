Федор Кудряшов отправился в Стамбул

Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов улетел в Стамбул. Сообщается, что игроком интересуется «Бешикташ» и несколько других турецких клубов.
В своем аккаунте в Инстаграме Федор Кудряшов опубликовал фото билета в столицу Турции. Как сообщают СМИ, несколько клубов проявляют интерес к российскому защитнику, в том числе и «Бешикташ». Трансферная стоимость Кудряшова оценивается в 2 миллиона евро.
🤔Rusya basınında Türk takımlarının ilgilendiği iddia edilen sol bek Kudryashov, İstanbul'a geliyor. pic.twitter.com/Xenb1yKNt4
— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 30, 2017
Но стоит напомнить, что Кудряшов еще может стать игроком «Рубина», в который совсем недавно вернулся Курбан Бердыев.
Фото: Global Look Press
Источник: Спорт-Экспресс