Федор Кудряшов отправился в Стамбул

Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов улетел в Стамбул. Сообщается, что игроком интересуется «Бешикташ» и несколько других турецких клубов.

В своем аккаунте в Инстаграме Федор Кудряшов опубликовал фото билета в столицу Турции. Как сообщают СМИ, несколько клубов проявляют интерес к российскому защитнику, в том числе и «Бешикташ». Трансферная стоимость Кудряшова оценивается в 2 миллиона евро.

🤔Rusya basınında Türk takımlarının ilgilendiği iddia edilen sol bek Kudryashov, İstanbul'a geliyor. pic.twitter.com/Xenb1yKNt4 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 30, 2017

Но стоит напомнить, что Кудряшов еще может стать игроком «Рубина», в который совсем недавно вернулся Курбан Бердыев.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс