«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «РБ Лейпцига»

Автор: Никита Пронин 0

Наби Кейта

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта может стать игроком «Ливерпуля». Английский клуб намерен купить игрока в текущее трансферное окно.

«Ливерпуль» серьезно заинтересован в Наби Кейта. Англичане могут побить свой трансферный рекорд в 36,9 миллионов евро, которые они заплатили за переход Салаха из «Ромы». Отметим, что по окончании следующего сезона в контракте гвинейского полузащитника начнет действовать опция выкупа в размере 48 миллионов фунтов. «Ливерпуль» же хочет купить игрока именно в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что руководство немецкого клуба планирует выручить около 70 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 27 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кейта забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач в 31-м матче.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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