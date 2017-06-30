«Ливерпуль» нацелился на полузащитника «РБ Лейпцига»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Наби Кейта может стать игроком «Ливерпуля». Английский клуб намерен купить игрока в текущее трансферное окно.

«Ливерпуль» серьезно заинтересован в Наби Кейта. Англичане могут побить свой трансферный рекорд в 36,9 миллионов евро, которые они заплатили за переход Салаха из «Ромы». Отметим, что по окончании следующего сезона в контракте гвинейского полузащитника начнет действовать опция выкупа в размере 48 миллионов фунтов. «Ливерпуль» же хочет купить игрока именно в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что руководство немецкого клуба планирует выручить около 70 миллионов евро. Transfermarkt оценивает футболиста в 27 миллионов евро.

В минувшем сезоне Кейта забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач в 31-м матче.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times