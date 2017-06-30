Сергей Фурсенко и Роберто Манчини обсудят возвращение Андрея Аршавина в «Зенит»

Андрей Аршавин выступающий за «Кайрат» может вернуться в «Зенит». Об этом заявил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

«Если наш главный тренер сочтет возможным использовать Аршавина, может быть, не на полное игровое время, а на какую-то часть, то я бы его поддержал двумя руками. Потому что выход Аршавина на наш новый стадион если не обрушит его, то точно сотрясет. Пока я не обсуждал с Манчини кандидатуру Аршавина, но обязательно подниму этот вопрос. Андрей Сергеевич – это особый человек для питерского футбола. Он снискал славу и у нас, и в Англии. Он до сих пор имеет хорошие футбольные кондиции», — сказал Фурсенко.

Аршавин выступал за «Зенит» с 2000 по 2008 год. Затем еще два сезона провел в период с 2013 по 2015. Сейчас 36-летний футболист успешно выступает за «Кайрат» из Казахстана.

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС