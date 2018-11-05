Рафаэл ван дер Варт объявил о завершении карьеры

Автор: Андрей Синельщиков 0

Бывший полузащитник сборной Голландии Рафаэл ван дер Варт завершил игровую карьеру. По словам футболиста, решающим фактором стала недавняя травма, полученная им на тренировке.

35-летний хавбек последние два года выступал в Дании за «Мидтьюлланд» и «Эсбьерг», но решил повесить бутсы на гвоздь по ходу текущего сезона.

Ван дер Варт продолжит работать футбольным аналитиком на телевидении, а также планирует стать тренером.

На клубном уровне Рафаэл ранее играл за «Аякс», «Гамбург», «Реал», «Тоттенхэм» и «Бетис».

В составе голландской сборной он провел 109 матчей и забил 25 мячей, а в 2010 году стал серебряным призером чемпионата мира.

Фото: Global Look Press
Источник: Voetbal International

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