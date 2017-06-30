Чичарито: «Любой игрок из сборной России может играть в европейских чемпионатах»

Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес высказал мнение о сборной России и российских футболистах. Он считает, что игроки сборной России не затерялись бы в европейских чемпионатах.

«У сборной России очень сильная команда. Я играл с ЦСКА в Лиге чемпионов. Да любой игрок из вашей сборной мог бы играть в европейских чемпионатах, россияне действительно хороши и продолжали совершенствовать свое мастерство в том числе и на этом турнире, просто группа была действительно сложной. Да они же и так играют в Европе: Россия – ее часть! Посмотрим, надеюсь, многие из россиян в скором будущем заиграют в той Европе, о которой говорите вы.

Почему бы российским футбола не играть в Европе, если Россия и есть Европа. Честно, у вас правда хорошая команда. Надеюсь, в ближайшем будущем россияне будут играть в лучших клубах мира», — заявил Чичарито.

Чичарито принял участие в розыгрыше Кубка конфедераций в составе сборной Мексики, провел 3 матча и отметился 1 забитым мячом. В полуфинальной встрече со сборной Германии мексиканцы уступили со счетом 1:4 и теперь сыграют со сборной Португалии за бронзовые медали Кубка.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат