Андрей Ещенко: «Спартаку» реально выйти в плей-офф Лиги чемпионов»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от нового сезона, в котором команде предстоит выступить в Лиге чемпионов. Также футболист рассказал о перспективах красно-белых в главном европейском турнире.

«Новый сезон однозначно будет сложнее предыдущего. Против «Спартака» всегда все выходят как на последний бой, сужу по себе и своим прежним командам, а теперь будут сражаться с еще большей мотивацией. А нам на три турнира играть.

Естественно, фавориты в РФПЛ всегда одни и те же, но эту компанию часто разбавляет кто-то со стороны. Каждая игра по-своему принципиальна. У нас все 10 первых туров тяжелые – дерби с «Динамо», выезд в Уфу, «Краснодар», «Зенит», ЦСКА…

В квалификационных раундах Лиги чемпионов выходил, а в групповом турнире не играл еще. Хотелось бы восполнить пробел. И не просто достойно выступить, а выйти в плей-офф. Это реально. Почему нет? Сейчас в футбол все умеют играть», — рассказал Ещенко.

В минувшем сезоне Андрей Ещенко принял участие в 25 матчах в РФПЛ, в которых отметился 1 голом, 3 предупреждениями и 1 удалением.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат