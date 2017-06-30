Поль Погба: «Мы самая худшая команда в мире, да, но у нас есть три трофея»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил критикам, которые считают «красных дьяволов» худшей в мире командой. Французский хавбек считает, что выигранные трофеи стоят больше красивой игры.

«Мы самая худшая команда в мире, да, но у нас есть три трофея, поэтому люди могут говорить все, что они хотят. Неужели мы худшие? Хорошо, нет проблем, я согласен с этим. Я ничего не делал, мы ничего не делали. Но «МЮ» выиграл три трофея. Это все, что я знаю. И это имеет значение. Можно играть в отличный футбол, и не завоевать ни одного трофея, и кто это вспомнит?» — заявил Погба.

В минувшем сезоне «Манчестер Юнайтед» под руководством Жозе Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Кубок английской лиги и Лигу Европы.

Поль Погба сыграл за «МЮ» в 30 матчах в АПЛ в прошлом сезоне, в которых отметился 5 голами и 7 предупреждениями.

Фото: Global Look Press

Источник: Esquire.com