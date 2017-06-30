Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания: «Переход Смолова? Мы не делали никаких предложений, информация не соответствует действительности»

Автор: Вадим Павлов 0

Федор Смолов

Спортивный директор «Зенита» прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего «Краснодара» и сборной России Федора Смолова в «Зенит». Он заявил, что информация не соответствует действительности. 

«Мы не делали никакого предложения по Смолову. Информация о том, что он может перейти в «Зенит», что мы делали какие-то предложения, не соответствует действительности.

Насколько вероятен переход Паредеса? Давайте немножко подождем», — сказал Сарсания.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» заинтересован в 27-летнем нападающем и готов заплатить за него требуемую сумму отступных размером в 30 миллионом евро.

Смолов становился лучшим бомбардиром РФПЛ в двух последних сезонах. Нападающий признавался лучшим игроком России в 2016 году по результатам опроса еженедельника «Футбол».

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

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