Томас Тухель продлит контракт с «ПСЖ»

Главный тренер Томас Тухель в ближайшие дни продлит контракт с «ПСЖ». По новому договору увеличится зарплата немецкого специалиста.

45-летний Тухель подпишет соглашение, которое будет действовать до лета 2021 года.

Немецким тренером интересовалась «Бавария», но сам Тухель не намерен покидать Париж.

Тухель возглавил «ПСЖ» летом 2018 года, подписав двухлетнее соглашение – до окончания сезона-2019/20. Ранее немец тренировал немецкие команды «Боруссия Дортмунд», «Майнц», и вторую команду «Аугсбурга».

Фото: Global Look Press

Источник: Telefoot