Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА

Автор: Никита Пронин 0

Марио Фернандес

Защитник ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.

Марио Фернандес продолжит выступать за красно-синих. Футболист продлил трудовое соглашение до 2022 года.

Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Спартака» к натурализованному защитнику российской сборной. Российское гражданство Фернандес получил летом 2016 года. За ЦСКА футболист выступает с 2012. В последнем сезоне Марио провел 30 матчей, в которых отдал четыре голевых паса.

⚡Марио Фернандес продлил контракт с ПФК ЦСКА до 2022 года! #Марио2022

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Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ЦСКА

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