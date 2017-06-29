Защитник ЦСКА Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА. Новое соглашение рассчитано до лета 2022 года.
Марио Фернандес продолжит выступать за красно-синих. Футболист продлил трудовое соглашение до 2022 года.
Напомним, что ранее сообщалось об интересе «Спартака» к натурализованному защитнику российской сборной. Российское гражданство Фернандес получил летом 2016 года. За ЦСКА футболист выступает с 2012. В последнем сезоне Марио провел 30 матчей, в которых отдал четыре голевых паса.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный сайт ЦСКА