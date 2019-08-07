Юрген Клопп: «Примерно шесть команд будут бороться за победу в АПЛ»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о предстоящей гонке в АПЛ за титул чемпиона страны. Он поделился мнением о том, сколько команд будет претендовать на трофей.

«Я бы сказал, примерно шесть команд будут бороться за победу в АПЛ. «Эвертон», например, тоже очень амбициозен.

Не знаю, откуда берется мысль о том, что «Арсенал» не будет претендовать на победу в чемпионате. Также как и «Челси». Возвращение Лэмпарда придаст им эмоциональный импульс», — заявил немецкий специалист.

Напомним, в матче за Суперкубок Англии между «Манчестер Сити» и «Ливерпулем» одержали победу «горожане» со счетом 1:1 (5:4 — по пенальти).

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports