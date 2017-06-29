«Зенит» заинтересован в защитнике «Гремио»

Клуб из Санкт-Петербурга планирует усилить оборонительную линию защитником «Гремио» Карлосом Таваресем.В ближайшее время сделка может завершиться.

«Зенит» хочет купить защитника «Гремио» Карлоса Тавареса. Сообщается, что сделка между «Гремио» и «Зенитом» может состояться уже в ближайшее время. Transfermarkt оценивает 20-летнего игрока в 200 тысяч евро.

Левый защитник «Гремио» в последнем сезоне выступал в аренде за «Сан-Паулу», за который провел десять матчей и отдал два голевых паса.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttomercatoweb