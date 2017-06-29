Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

«Лацио» заинтересован в приобретении нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Римляне готовы купить иранского форварда в случае ухода Филипа Джорджевича.

Нападающий Сердар Азмун вошел в сферу интересов римского «Лацио». Спортивный директор римлян Игли Таре видит в иранце нападающего, который может как подменить со скамейки Чиро Иммобиле, так и выйти с ним в паре. Сообщается, что «Лацио» готов приобрести игрока в случае ухода Филипа Джорджевича.

Азмун уже прошел медобследование для «Рубина» и даже принял участие в контрольном матче в составе казанцев. Однако к этому моменту не было официального объявления о трансфере.

В минувшем сезоне Сердар провел 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: www.gianlucadimarzio.com