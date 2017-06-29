Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Спартак». Решение о переходе 27-летнего нападающего будет принимать Сергей Галицкий.

В летнее трансферное окно Федор Смолов может стать игроком «Спартака». Согласно имеющейся информации, Смолов не против этого перехода, «Спартак» также заинтересован в приобретении 27-летнего форварда.

Сообщается, что решение будет исключительно за Сергеем Галицким.

Также данный трансфер возможен при выкупе за фиксированные отступные в 30 млн евро.

По моей информации приоритетный вариант — Спартак. Фёдор, якобы, сам не против, со стороны СМ ок, решение исключительно за Галицким. https://t.co/0H9vhr1NDo — Василий Конов (41+) (@VasilyKonov) 29 июня 2017 г.



27-летний Федор Смолов два года подряд становится лучшим бомбардиром РФПЛ.

В минувшем сезоне Федор Смолов провел за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press

Источник: твиттер Василия Конова