Федор Смолов может перейти в «Спартак»

Автор: Вадим Павлов 0

Федор Смолов

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может перейти в «Спартак». Решение о переходе 27-летнего нападающего будет принимать Сергей Галицкий.

В летнее трансферное окно Федор Смолов может стать игроком «Спартака». Согласно имеющейся информации, Смолов не против этого перехода, «Спартак» также заинтересован в приобретении 27-летнего форварда.

Сообщается, что решение будет исключительно за Сергеем Галицким.

Также данный трансфер возможен при выкупе за фиксированные отступные в 30 млн евро.


27-летний Федор Смолов два года подряд становится лучшим бомбардиром РФПЛ.

В минувшем сезоне Федор Смолов провел за «Краснодар» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 25 забитыми мячами.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Василия Конова

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