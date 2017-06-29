Олег Яровинский ушел с должности спортивного директора ЦСКА

Занимавший пост спортивного директора ПФК ЦСКА Олег Яровинский принял решение покинуть «армейский» клуб. Во вторник он приехал на сбор в Австрию и попрощался с командой.

Олег Яровинский покинул ЦСКА. В стане красно-синих он ранее занимал должность спортивного директора. 27 июня Яровинский приехал в Австрию на сбор «армейцев», где попрощался с командой.

Ранее сообщалось, что 35-летний специалист покинет ЦСКА и продолжит работу в «Халл Сити», который возглавил бывший наставник столичного клуба Леонид Слуцкий.

Во вторник Яровинский приехал на сбор #ЦСКАвАвстрии , где попрощался с командой pic.twitter.com/xecNglImx8 — ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 29 июня 2017 г.

«Мы благодарим Олега за работу и желаем дальнейших карьерных успехов», — говорится в обращении клуба к Олегу Яровинскому.

Фото: пресс-служба ЦСКА

Источник: официальный сайт ЦСКА