Костас Манолас отказался переходить в «Зенит»

Защитник «Ромы» Костас Манолас отказался от перехода в «Зенит». Игрока не устраивает зарплата, которую будут выплачивать в рублях.

В ближайшее время агент Костаса Маноласа должен встретиться с руководством сине-бело-голубых, чтобы попробовать уладить непростую ситуацию. Напомним, что греческий защитник не хочет получать зарплату в российской валюте.

Костас Манолас забил один мяч в минувшем сезоне. Рома заняла второе место и будет участвовать в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: Corrieregiallorosso