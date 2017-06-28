Костас Манолас отказался переходить в «Зенит»

Автор: Никита Пронин 0

Костас Манолас

Защитник «Ромы» Костас Манолас отказался от перехода в «Зенит». Игрока не устраивает зарплата, которую будут выплачивать в рублях.

В ближайшее время агент Костаса Маноласа должен встретиться с руководством сине-бело-голубых, чтобы попробовать уладить непростую ситуацию. Напомним, что греческий защитник не хочет получать зарплату в российской валюте.

Костас Манолас забил один мяч в минувшем сезоне. Рома заняла второе место и будет участвовать в Лиге чемпионов.

Фото: Global Look Press
Источник: Corrieregiallorosso

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