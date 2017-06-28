Финал Кубка России пройдет 9 мая в Волгограде

Финал Кубка России сезона 2017/2018 назначен на 9 мая в Волгограде. Об этом заявил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

«Было обращение от Волгоградской области на проведение финала Кубка России там. В ближайшие дни будет подготовлена рабочая группа для этого. Этот будет тестовый матч ФИФА в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Мутко поддержал это решение. Финал проведут в день Победы, 9 мая», — заявил Куликов.

Предыдущий финал проходил на стадионе «Фишт» в Сочи.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс