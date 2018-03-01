Брайан Идову: «Я против футбола в такой мороз. Но если уж наш матч не перенесли, то нельзя было переносить и игру в Самаре»

Защитник «Амкара» Брайан Идову прокомментировал перенос четвертьфинала Кубка России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» из-за низкой температуры. Напомним, игра 1/4 финала между «Амкаром» и «Авангардом» состоялась даже в морозную погоду.

«Матч «Крылья Советов» — «Спартак» перенесли, и вот этого я понять не могу! Видимо, эта четвертьфинальная пара более колоритная, чем у нас с «Авангардом». Хотя в Самаре, по-моему, было теплее… Что тут скажешь. Все в российском футболе в равных условиях. Но для «Спартака» они равнее. Налицо несправедливость. Повторюсь, я против футбола в такой мороз. Но если уж наш матч не перенесли, то нельзя было переносить и игру в Самаре!», — заявил Идову.

Напомним, пермяки проиграли «Авангарду» в серии пенальти — 6:7. Основное и дополнительное время встречи завершилось нулевой ничьей.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Советский спорт