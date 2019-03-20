На Антуана Гризманна претендуют «Манчестер Юнайтед» и «Бавария»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн может летом покинуть клуб и перебраться в зарубежную лигу. Француз выступает за испанский клуб с 2014 года.

В настоящий момент главными претендентами на Гризманна, готового перейти в новую команду, являются «Манчестер Юнайтед» и «Бавария». При этом английский клуб немного опережает конкурентов в борьбе за игрока.

«Реал» и «Барселона» также интересуются игроком, но пока не предприняли никаких действий для осуществления трансфера футболиста.

Ранее появлялась информация, согласно которой Гризманн может оказаться в «Пари Сен-Жермен» в случае продажи парижанами Неймара или Килиана Мбаппе.

Действующий контракт 27-летнего форварда с «Атлетико», за который он играет с 2014 года, рассчитан до 2023 года.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport