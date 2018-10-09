Александр Кокорин и Павел Мамаев предлагали 5 млн рублей за видео с избиением чиновника Минпромторга Дениса Пака

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев пытались приобрести видео своего нападения в кафе на чиновника Минпромторга Дениса Пака. За видео футболисты предлагали 5 млн рублей.

«Кокорин и Мамаев предлагали 5 миллионов рублей за видео с избиением Пака. Все вопросы пытались порешать друзья футболистов, и им это почти удалось. Через пару часов после драки они подъехали в «Кофеманию» и предложили пять лямов за их сервера. Ловким ребятам не помешали даже опера, которые дежурили на месте.

А вот водитель Пака – помешал. Он подсуетился раньше, забрал видос и передал флешку полиции. Никакие пять лямов Кокорину с Мамаевым не помогли.

Самый дорогой завтрак в истории российского футбола», – говорится в сообщении от телеграм-канала Mash.

Вчера Кокорин и Мамаев избили в московском кафе чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. Сегодня стало известно, что за два часа до инцидента с чиновниками футболисты избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Гражданин Беларуси Виктор Соловьев получил сотрясение мозга и черепно-мозговую травму и находится в реанимации.

По обоим эпизодам полиция завела уголовное дело по статье «побои».

Фото: Global Look Press

Источник: Mash