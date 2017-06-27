Мигел Данни может перейти в пражскую «Славию»

Мигель Данни может продолжить карьеру в Чехии. В услугах португальского хавбека заинтересована пражская «Славия».
Чемпион Чехии пражская «Славия» собирается усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно. Согласно имеющейся информации, одним из вариантов усиления может стать экс-полузащитник «Зенита» Мигел Данни.
Ранее сообщалось, что Данни отказался от варианта продолжить карьеру в РФПЛ.
Кроме того, была информация, что в услугах 33-летнего хавбека заинтересован «Маритиму». Сам футболист хочет вернуться на родину, но камнем преткновения тут могут стать проблемы с налогами.
Фото: Global Look Press
Источник: Ceska Televize