Мигел Данни может перейти в пражскую «Славию»

Мигель Данни может продолжить карьеру в Чехии. В услугах португальского хавбека заинтересована пражская «Славия».

Чемпион Чехии пражская «Славия» собирается усилить линию полузащиты в летнее трансферное окно. Согласно имеющейся информации, одним из вариантов усиления может стать экс-полузащитник «Зенита» Мигел Данни.

Ранее сообщалось, что Данни отказался от варианта продолжить карьеру в РФПЛ.

Кроме того, была информация, что в услугах 33-летнего хавбека заинтересован «Маритиму». Сам футболист хочет вернуться на родину, но камнем преткновения тут могут стать проблемы с налогами.

Фото: Global Look Press

Источник: Ceska Televize