Первый матч в «Лужниках» пройдет в ноябре

Генеральный директор стадиона «Лужники» Александр Пронин отметил, что первый тестовый матч на арене пройдет в ноябре этого года. Какие команды примут участие в тестовом матче решит РФС.

«Матч пройдет в ноябре, точную дату пока назвать не могу. Какие команды примут в нем участие? Это решит Российский футбольный союз», — заявил Пронин.

Реконструкция «Лужников» началась в 2013 году. В середине июня было получено разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию. Вместимость арены после реконструкции — 81 тысяча зрителей.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В «Лужниках» состоится финальный матч мирового первенства.