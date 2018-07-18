«Матч ТВ» заключил с РПЛ 4-летний контракт на показ матчей

Телеканал «Матч ТВ» подписал новое соглашение с Российской Премьер-лигой. Оно рассчитано на 4 года.

Как сообщается, обо всех деталях контракта и новых условиях вещания будет объявлено 24 июля на презентации нового сезона РПЛ. Напомним, перед стартом очередного первенства лига сменила аббревиатуру с РФПЛ.

Напомним, первый матч чемпионата России 2018/19 состоится 28 июля (16:30) между «Уралом» и «Анжи». За день до этого на стадионе «Нижний Новгород» пройдет игра за Суперкубок России, в которой выступят «Локомотив» и ЦСКА.

Фото: официальный сайт РПЛ

Источник: Матч ТВ