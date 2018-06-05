Зинедин Зидан ушел из «Реала» из-за разногласий с Флорентино Пересом

Автор: Дмитрий Темников 0

Стала известна причина ухода Зинедина Зидана с поста главного тренера «Реала». Французский специалист не сумел найти общего языка с президентом «сливочных» Флорентино Пересом. 

Зидан и Перес не сошлись в мнениях о трансферной политике клуба. 45-летний специалист просил у руководства купить полузащитника «Челси» Эдена Азара, но президент отказался от трансфера. Сам Перес собирался приобрести голкипера «МЮ» Давида де Хею, однако Зидан не нуждался в покупке испанца, так как Кейлор Навас его устраивал.

Француз покинул королевский клуб 31 мая. За два года работы его работы «Реал» выиграл три Лиги чемпионов, дважды побеждал в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира, стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror

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