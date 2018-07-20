Алисон Бекер стал самым дорогостоящим вратарем в истории футбола

Автор: Дмитрий Темников 0

«Рома» объявила о переходе голкипера Алисона Бекера в «Ливерпуль». Цена сделки составила 62.5 млн евро. 

Как сообщается, мерсисайдцы могут доплатить к этой сумме еще 10 млн евро в зависимости от того, как Алисон будет выступать за «красных». Таким образом, бразилец стал самым дорогостоящим вратарем за всю историю футбола. 17 лет рекорд принадлежал голкиперу «ПСЖ» Джанлуиджи Буффону: в 2001 году «Ювентус» заплатил 52 млн евро за приобретение футболиста «Пармы».

Бекер перешел в «Рому» из бразильского «Интернасьоналя» в 2016 году. На прошедшем ЧМ-2018 25-летний вратарь сыграл в 5 встречах «пентакампеонов», пропустив три гола.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Ромы»

 

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