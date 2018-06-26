Денис Черышев: «Нужно выполнить нашу работу. Если это удастся, мы победим Испанию»

Автор: Дмитрий Темников 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал поражение от Уругвая в 3-м матче группового этапа ЧМ-2018. Также автор 3 голов национальной команды на этом турнире отметил, что нужно сделать для победы над Испанией в 1/8 финала. 

«Теперь надо сделать выводы из этой игры и двигаться дальше. Необходимо продолжать верить в свои силы. Очевидно, что в 1/8 финала наш соперник будет фаворитом, однако нам просто нужно выполнить нашу работу. Если это удастся, мы победим», — заявил Черышев.

Напомним, встреча против испанцев состоится 1 июля. Матч пройдет на стадионе «Лужники» и запланирован на 17:00 по московскому времени.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Газета.ru

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