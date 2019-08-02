Марио Манджукич может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Хорватский нападающий может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Форвардом «Ювентуса» интересуется «МЮ».

Манкунианцы интересуются сразу двумя нападающими «Юве». Если трансфер Пауло Дибалы не состоится, то «красные дьяволы» переключатся на Марио Манджукича.

Клубы обсуждали возможный трансфер 33-летнего футболиста во время переговоров об обмене Дибалы на нападающего «МЮ» Ромелу Лукаку. Детали возможной сделки пока не разглашаются.

В прошедшем сезоне Манджукич провел 25 матчей в чемпионате Италии. На его счету 9 голов и 7 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: «твиттер» журналиста Ромео Агрести