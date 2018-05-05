На Копа Америка-2019 сыграют сборные Японии и Катара

Автор: Дмитрий Темников 0

КОНМЕБОЛ объявила состав участников на Кубок Америки-2019. Среди 12 сборных в турнире будут участвовать две азиатские национальные команды. 

В первенстве сыграют Япония и Катар. По словам организаторов, это приглашение может привлечь интерес со стороны болельщиков со всего мира. Также такая идея поможет развитию турнира в Южной Америке. Ранее сообщалось о том, что на Копа Америка-2019 выступят сборные Франции, Италии, Испании и Португалии.

В следующем году Кубок Америки примет Бразилия, матчи пройдут с 14 июня по 7 июля. Действующим чемпионом континента является сборная Чили.

Фото: Global Look Press
Источник: КОНМЕБОЛ

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Йоан Молло

Йоан Молло переходит в катарский «Аль-Райян»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 