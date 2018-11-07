Леонардо Бонуччи хочет, чтобы «Золотой мяч» достался защитнику

Футболист туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи считает, что «Золотой мяч» должен получить нападающий итальянской команды Криштиану Роналду. Но также не против того, чтобы награда досталась защитнику.

«Было бы приятно, если бы «Золотой мяч» достался защитнику, такому как Варан. Но, несмотря на его заслуги, награду должен получить именно Роналду, за то, что сделал для «Реала» в прошлом году», — сказал Бонуччи.

Сегодня, 7 ноября, туринский «Ювентус» проведет матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Встреча команд состоится на стадионе «Альянц-Ювентус» в Турине.

«Ювентус» с 9-ю очками занимает 1 место в группе H.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal.com