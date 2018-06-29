Владимир Путин не приедет на игру Испании и России

Президент России Владимир Путин не сможет посетить встречу 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«График Путина, к сожалению, не позволяет ему присутствовать на этом матче. Изначально график предусматривал и предусматривает до сих пор посещение Путиным открытия и закрытия чемпионата мира по футболу. Но, безусловно, как и все российские болельщики, он будет болеть за наших», — заявил Песков.

Ранее сам Путин сообщал, что будет следить за матчем 1/8 финала. Напомним, игра состоится 1 июля в «Лужниках», начало запланировано на 17:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: РИА Новости