Роман Бабаев об удалении Игоря Акинфеева: «Надо стараться сдерживать эмоции»

Автор: Михаил Серебряков 0

Лига чемпионов. 2 тур. ЦСКА — «Реал» — 1:0. Москва. Стадион «Лужники». 2 октября 2018 г.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал удаление Игоря Акинфеева в матче Лиги чемпионов против «Реала» (1:0). Для голкипера московского клуба это удаление стало третьим в карьере.

«Удаление Акинфеева я не пересматривал, но я пообщался с ним. Скорее всего, он получил две желтые карточки в течение минуты за излишнее проявление эмоций. Очень обидно – такая ложка дегтя. Но и без этого не бывает.

Понятно, что надо стараться сдерживать эмоции, но это очень трудно делать в таком матче. И понятно, что на Игоре большая ответственность, как на капитане, вратаре, а сегодня он еще один из немногих лидеров прошлого состава», – сказал Бабаев.

После 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА возглавляет группу G, имея в своем активе 4 набранных очка.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Р-Спорт»

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