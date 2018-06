Джефферсон Фарфан не сыграет против Австралии на ЧМ-2018

Hola a todos … Gracias Mil Gracias por tanto apoyo , fue muy duro el momento que pase el día sábado. Pero solo me quedare en mi mente con el total apoyo que me brindaron todos mis compañeros los médicos. La selección completa 🙏🏽🙏🏽🙏🏽quiero reiterar mis agradecimientos a todos por las muestras de cariño y afecto , Amigos familiares conocidos desconocidos etc . Gracias a Dios estoy estable al lado de mi Madre y mis hijos 🙏🏽 Ahora solo queda recuperarme pensar en mi salud y en mi familia. Moría por estar con mis compañeros este último juego , pero por recomendaciones médicas es algo imposible y solo me queda apoyar a mis compañeros y al cuerpo técnico desde la clínica .confío mucho en ustedes EQUIPO sé que nos van a dar una alegría ! Y recuerden algo esto es el gran comienzo de lo que se viene para nuestra selección 🇵🇪 ARRIBA PERÚ CARAJO❤️💪🏾⚽️#MASFUERTEQUENUNCA #TEAMOPERÚ 🇵🇪#DUROPEROPOSITIVO 👊🏾#EL10DELACALLE❤️ #FOQUITAPARARATO💪🏾

