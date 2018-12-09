Усман Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вновь отметился несоблюдением режима. Футболист опоздал на тренировку, которая состоялась на следующий день после матча 16-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (4:0).

Форвард проспал занятие и прибыл на базу с опозданием на два часа. После окончания тренировки француз продолжил занятие на поле в одиночестве.

Ранее сообщалось, что Дембеле регулярно опаздывает на тренировки, а также не соблюдает необходимый для профессионального футболиста режим питания и сна. Не исключено, что руководство клуба может выставить игрока на трансфер.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провел за «Барселону» 14 матчей в чемпионате Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Mundo Deportivo