Усман Дембеле снова опоздал на тренировку «Барселоны»

Автор: Михаил Серебряков 0

Усман Дембеле

Французский нападающий «Барселоны» Усман Дембеле вновь отметился несоблюдением режима. Футболист опоздал на тренировку, которая состоялась на следующий день после матча 16-го тура чемпионата Испании с «Эспаньолом» (4:0).

Форвард проспал занятие и прибыл на базу с опозданием на два часа. После окончания тренировки француз продолжил занятие на поле в одиночестве.

Ранее сообщалось, что Дембеле регулярно опаздывает на тренировки, а также не соблюдает необходимый для профессионального футболиста режим питания и сна. Не исключено, что руководство клуба может выставить игрока на трансфер.

В нынешнем сезоне 21-летний Дембеле провел за «Барселону» 14 матчей в чемпионате Испании, забил шесть голов и отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник:  Mundo Deportivo

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