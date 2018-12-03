Футболист «Ромы» поставил лайк к посту с надписью: «Forza Lazio»

Полузащитник «Ромы» Хавьер Пасторе оказался в центре скандала после неосторожного лайка. Фанаты «Ромы» уже выразили недовольство этим жестом.

Аргентинец отметил пост соотечественника Хоакима Корреа из «Лацио» с подписью: «Forza Lazio».

«Рома» купила у «ПСЖ» Пасторе летом 2018 года за 24,7 млн евро. В этом сезоне футболист провел 8 игр, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Напомним, что в сентябре 2018 года главный тренер «Спартака» Массио Каррера сослал Дениса Глушакова и Андрея Ещенко в дубль за лайки в инстаграме к посту с критикой итальянского специалиста.

Фото: Global look Press

Источник: Calciomercato.