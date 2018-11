Сидни Кросби обогнал Илью Ковальчука

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду победил «Питтсбург Пингвинз» — 6:3. Одним из главных героев матча стал капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби.

Канадский форвард оформил хет-трик, причем три шайбы уложились в пятиминутный интервал. Благодаря этому Кросби обогнал форварда «Лос-Анджелеса» Илью Ковальчука (422) по голам за карьеру в НХЛ, а также обогнал Никласа Лидстрема (1142) по очкам.

Pure magic.

Natural hat trick.

An avalanche of goals from the captain. pic.twitter.com/nxdiQn4NmK

— Pittsburgh Penguins (@penguins) November 29, 2018