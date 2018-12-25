«ПСЖ» нацелился на футболиста «Уотфорда»

«ПСЖ» включился в борьбу за полузащитника «Уотфорда» Абдулая Дукуре. На футболиста также претендует один клуб АПЛ.

Парижский клуб готов предложить за 25-летнего хавбека 30 миллионов фунтов.

На француза также претендует «Эвертон». Главный тренер «ирисок» Марку Силва знаком с игроком по совместной работе в «Уотфорде».

В августе Дукуре заключил со своим клубом новый пятилетний контракт.

В этом сезоне игрок провел 18 матчей, забил 2 гола и отдал 5 голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail