Спецслужбы задержали лидера фанатской группировки ЦСКА

Автор: Михаил Серебряков 0

Лига чемпионов. 4 тур. ЦСКА — «Рома» — 1:2. Москва. Стадион «Лужники». 7 ноября 2018 г.

Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse – Илья Златогоров – был задержан спецслужбами и сотрудниками Специального отряда быстрого реагирования (СОБР). 28-летний фанат подозревается в участии в массовой драке в ноябре текущего года с болельщиками итальянской «Ромы».

Скандальный инцидент произошел 7 ноября на улице Воронцово поле в Москве перед матчем команд на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ранее стало известно, что минувшей ночью к фанатам «армейцев» пришли представители спецслужб и сотрудники СОБР. У болельщиков проводили массовые задержания и обыски, в ходе которых изымали фото, видео, записи и компьютеры.

Фото: Global Look Press
Источник: Телеграм-канал Mash

 

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