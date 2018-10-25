Олег Кононов о «Спартаке»: «На данный момент никуда не перехожу»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал информацию о том, что он возглавит «Спартак». Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Рауль Рианчо.
«Такие слухи ходят. Но я на данный момент тренер «Арсенала.
Все мысли об очень важной игре против «Оренбурга». На данный момент никуда не перехожу», – сказал Кононов.
Ранее была информация, что Кононов близок к назначению в московский «Спартак», а инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что клуб и Кононов начнут процедуру расторжения контракта после матча с «Оренбургом».
Напомним, что 22 октября московский «Спартак» официально объявил об отставке главного тренера Массимо Карреры. Под его руководством клуб выиграл золото чемпионата России спустя 16 лет.
Фото: Global Look Press
Источник: «Спорт-Экспресс»