Олег Кононов о «Спартаке»: «На данный момент никуда не перехожу»

Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов прокомментировал информацию о том, что он возглавит «Спартак». Временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Рауль Рианчо.

«Такие слухи ходят. Но я на данный момент тренер «Арсенала.

Все мысли об очень важной игре против «Оренбурга». На данный момент никуда не перехожу», – сказал Кононов.

Ранее была информация, что Кононов близок к назначению в московский «Спартак», а инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что клуб и Кононов начнут процедуру расторжения контракта после матча с «Оренбургом».

Напомним, что 22 октября московский «Спартак» официально объявил об отставке главного тренера Массимо Карреры. Под его руководством клуб выиграл золото чемпионата России спустя 16 лет.

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»