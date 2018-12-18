В «Спартаке» произошли перестановки в руководстве клуба

Автор: Михаил Серебряков 0

Леонид Федун

Сегодня состоялось заседание совета директоров «Спартака». Произошли изменения в руководстве клуба. 

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов покинул свой пост по собственной инициативе.

Он назначен на должность спортивного директора. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров московского клуба.

В свою очередь, исполняющим обязанности генерального директора становится Наиль Измайлов, вице-президент «Спартака». Пост вице-президента он за собой сохраняет.

«Спартак» после 17 туров занимает четвертое место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Спартака»

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