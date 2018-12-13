Арсен Венгер посоветовал Зинедину Зидану возглавить клуб АПЛ

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер посоветовал экс-наставнику «Реала» Зинедину Зидану найти работу в Англии. Напомним, что француз возглавлял королевский клуб с 2016 по 2018 год.

«Я хотел бы посмотреть на Зидана в Англии, — сказал Венгер. Если ты хочешь работать на топовом уровне, нужно выбирать именно эту страну. Это единственный чемпионат, где за победу борются шесть клубов. В других странах чемпиона можно назвать уже декабре, а во Франции — в сентябре.

Зидану придется решать, возглавить ли клуб, который сразу будет бороться за Лигу чемпионов, или пойти в команду, которая будет строиться в долгосрочной перспективе. Я бы выбрал второй вариант»,- сказал Венгер.

Под руководством Зидана «Реал» выигрывал чемпионат Испании и трижды становился победителем Лиги чемпионов.

Фото: Global Look Press

Источник: beIN Sports