Экс-игрок «Анжи» дисквалифицирован на один матч за то, что чесал голову во время гимна Китая

Федерация футбола Китая дисквалифицировала на один матч нападающего «Шаньдун Лунэн» Диего Тарделли. В 2011-м он выступал за «Анжи».

Сообщается, что бразилец наказан за «недостойное поведение». Во время исполнения гимна Китая перед игрой национального чемпионата с «Шанхай Теллэйс» Тарделли чесал голову.

В 24 матчах текущего чемпионата Китая Тарделли забил 17 голов и сделал 7 результативных передач.

CFA announced that Diego Tardelli, the Brazilian forward of Shandong Luneng, is suspended for 1 match due to 'undignified behavior' during the pre-game national anthem before match against Shanghai SIPG, in which Shandong were beaten 4:2. pic.twitter.com/XwlNSzWFmP

