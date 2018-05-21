Миодраг Божович может стать главным тренером «Спартака» или «Зенита»

Автор: Дмитрий Темников 0

Миодраг Божович

Экс-главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович может продолжить карьеру в России. В услугах 49-летнего специалиста заинтересованы два клуба РФПЛ. 

По данным СМИ, черногорца могут подписать «Спартак» или «Зенит». Если москвичи будут вести переговоры с Божовичем, то петербургский клуб не будет претендовать на контракт со специалистом.

Напомним, по итогам прошедшего сезона Премьер-лиги Миодраг привел «Арсенал» к седьмому месту в чемпионате, что стало лучшим результатом в истории клуба. Сегодня информация об уходе Божовича споста главного тренера была подтверждена на официальном сайте туляков.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт уик-энд

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