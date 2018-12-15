Четыре специалиста претендуют на пост главного тренера «Ромы»

Автор: Михаил Серебряков 0

«Рома» в ближайшее время может уволить Эусебио Ди Франческо с поста главного тренера. 49-летний итальянец будет отправлен в отставку в случае поражения римлян в матче 16-го тура чемпионата Италии против «Дженоа».

На пост главного тренера «Ромы» претендуют четверо специалистов: бывший рулевой «Фиорентины»  Пауло Соуза, экс-наставник «Милана»  Винченцо Монтелла, бывший главный тренер «Реала» и сборной Испании  Хулен Лопетеги и экс-рулевой римлян Фабио Капелло.

«Рома» на данный момент занимает 8-е место в турнирной таблице.

Фото: Global Look Press
Источник: Corriere dello Sport

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