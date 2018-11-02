Александр Кокорин соскучился по видеоиграм

Автор: Михаил Серебряков 0

кокорин

Александру  Кокорину в СИЗО отправили письмо с последними киберспортивными и футбольными новостями. Футболист признался, что скучает по видеоиграм. 

Он на него ответил, рассказав, что переживает за Na`Vi («Natus Vincere» мультигейминговый киберспортивный клуб).

«Привет, спасибо за письмо. Я стараюсь в курсе всего быть. Я переживаю за Na`Vi. Саню «s1mple» знаю лично чуть-чуть. Переписываемся часто.

До этого в PUBG играл долго. Соскучился уже по играм, мне бы сюда комп, я бы про-игроком стал уже.

Странно, что Озила мало так смотрят. Жалко очень президента «Лестера». Жду новых новостей.

Все будет хорошо», – написал Кокорин.

Кирилл Кокорин вместе с братом Александром и Павлом Мамаевым помещены под стражу до 8 декабря.Напомним, что ему предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство» за нападение на людей.

Фото: Global Look Press
Источник:  Cyberslovo

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