Более 2200 фанатов «Реала» отказались от поездки в Киев на финал Лиги чемпионов

Болельщики «Реала» за 6 дней до финала Лиги чемпионов 2017/18 в Киеве сдали свои билеты. Об этом сообщают СМИ.

По некоторым данным, от поездки на Украину отказались более 2200 фанатов королевского клуба. Это решение связано с тем, что в Киеве к финалу турнира слишком завышены цены на жилье. Как известно,изначально «Реал» выделил квоту на 12 802 болельщиков «сливочных».

В решающем матче еврокубка против «Реала» сыграет «Ливерпуль». Встреча пройдет в ближайшую субботу (26 мая) на НСК «Олимпийский».

Фото: Global Look Press

Источник: AS