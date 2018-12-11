Полиция проверяет Дениса Глушакова из-за угрозы убийством

Автор: Михаил Серебряков 0

Полузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков может в ближайшее время столкнуться с серьезными проблемами с законом. В правоохранительных органах в настоящий момент идет проверка футболиста из-за угрозы убийством.

На игрока было написано заявление с соответствующим обвинением. Уточняется, что заявление на Глушакова написала его супруга Дарья, которая уже длительное время находится с ним в конфликте.

Ранее стало известно, что хавбек красно-белых написал на жену заявление и обвинил ее в мошенничестве. В настоящее время пара находится в состоянии бракоразводного процесса. Глушаков не хочет выплачивать супруге алименты. В сентябре Дарья подала на Дениса судебный иск. Как сообщается в материалах дела на официальном сайте суда, иск попал в категорию «Споры, связанные с воспитанием детей».

Фото: Global Look Press
Источник: Телеграм-канал Mash

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