Жорди Альба: «Игроки «Барселоны» с радостью приняли бы Морату»

Автор: Михаил Серебряков 0

Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что ряды сине-гранатовых может пополнить нападающий «Челси» Альваро Мората. Напомним, что форвард является является воспитанником мадридского «Реала».

«Мората – игрок, которого я очень высоко ценю, он демонстрирует высочайший уровень уже много лет. В любом случае решение будет принимать клуб, как и в случае с любым другим футболистом. Если слухи правда, мы бы с радостью его приняли, как и всех новичков», — сказал Альба

За основную команду «Реала» футболист выступал с 2010 по 2014 и с 2016 по 2017 год. Ранее также сообщалось о готовности туринского «Ювентуса» вернуть 26-летнего форварда, защищавшего цвета клуба с 2014 по 2016 год.

Фото: Global look Press
Источник:  FourFourTwo

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