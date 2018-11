«Айнтрахт» – первый немецкий клуб, забивший 15 голов в 5 играх Лиги Европы

«Айнтрахт» разгромил «Марсель» (4:0). И стал рекордсменом Лиги Европы.

Франкфуртцы стали первым немецким клубом, забившим 15 голов в 5 играх на групповом этапе турнира.

Ранее «Айнтрахт» дважды обыграл «Аполлон» (3:2, 2:0), а также победил «Лацио» (4:1) и «Марсель» (2:1).

15 — @eintracht_eng is the first german team to score 15 goals after 5 matchdays in the #UEL group stage. Unique. #SGEOM pic.twitter.com/QtIbXZn5Xn

— OptaFranz (@OptaFranz) November 29, 2018