Леонарду Жардим может возглавить «Реал»

Автор: Михаил Серебряков 0

Экс-тренер «Монако» Леонарду Жардим может стать главным тренером «Реала». 44-летний португалец вошел в список кандидатов на пост тренера мадридского клуба.

Жардим четыре года тренировал «Монако», вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов и выиграл с ней чемпионат Франции-2016/17. В октябре он был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

«Реал» ранее уволил Хулена Лопетеги и назначил Сантьяго Солари временно исполняющим обязанности главного тренера.

Мадридский клуб показал худший старт  за последние 70 лет. Клуб занимает 9 строчку в турнирной таблице и отстает от «Барселоны» на 7 очков.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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